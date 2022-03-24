تتويج “أبوشيبة” بطلا في منافسات تونس على للقدرة والتحمل     

تونس 24 مارس 2022 (وال) _ توج الفارس الليبي (محمد أبوشيبة) بطلا في منافسات تونس على القدرة والتحمل، من بين (60 ) فارسا شاركوا في البطولة التي نظمها الاتحاد التونسي في قلعة الأندلس.

هذا وقد تحصل (أبوشيبة) على لقب البطولة في زمن وقدره ساعتين لمسافة أربعين كيلو متر.

وتأتي هذه المشاركة سعياً من الاتحاد الليبي، بتواجد الفرسان الليبين في كل المحافل والمسابقات الدولية، وذلك بمشاركة 4 فرسان من البعثة الليبية. (وال _ تونس) م ب / هـ ع

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