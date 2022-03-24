التعاون يتعادل مع الصداقة على ملعب اجدابيا

انتهى لقاء التعاون مع ضيفه الصداقة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة إياب المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة عن طريق الشامخ القذافي في الدقيقة 38، ثم أدرك الضيوف التعادل عن طريق معتصم التائب في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بهدف مقابل هدف.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط اللقاء حيث رفع التعاون رصيده إلى 19 محتلاً المركز الخامس بفارق الأهداف عن الصداقة صاحب المركز السادس برصيد 19 أيضًا.

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