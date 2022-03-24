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التعاون يتعادل مع الصداقة على ملعب اجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتهى لقاء التعاون مع ضيفه الصداقة بنتيجة التعادل الإيجابي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات الجولة السادسة من مرحلة إياب المجموعة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أصحاب الأرض في النتيجة عن طريق الشامخ القذافي في الدقيقة 38، ثم أدرك الضيوف التعادل عن طريق معتصم التائب في الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بهدف مقابل هدف.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقان نقاط اللقاء حيث رفع التعاون رصيده إلى 19 محتلاً المركز الخامس بفارق الأهداف عن الصداقة صاحب المركز السادس برصيد 19 أيضًا.

 

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قناة 218 الليبية

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