فرسان المتوسط يكثف تحضيراته لبطولة موريتانيا الودية

يستهل المنتخب الوطني مشاركته في بطولة موريتانيا الودية لكرة القدم بمواجهة منتخب النيجر في 26 مارس الجاري.

وتحتضن العاصمة نواكشوط البطولة الودية المصغرة، بمشاركة فرسان المتوسط، إضافة إلى موريتانيا صاحبة الضيافة والنيجر وموزمبيق.

وسيخوض المنتخب الوطني المواجهة الثانية في 29 مارس أمام منتخب موريتانيا ليختتم مشاركته في البطولة دون خوض المباراة الثالثة أمام منتخب موزمبيق.

ويسعى فرسان المتوسط لتحقيق انتصاره الثاني هذا العام ضمن فترة التوقف الدولية عقب فوزه على منتخب الكويت، كما يطمح فرسان المتوسط إلى تحسين مركزه العالمي والارتقاء من المركز الـ 118 عالميًا.

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