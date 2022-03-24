بارتي تودع عالم الكرة الصفراء.. من الباب الكبير

أعلنت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي المتوجة بعدة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى اعتزالها التنس، بشكل رسمي.

وجاء ‘علان اعتزال بارتي بعد نشرها مقطع على منصة انستغرام، وتعليق أشارت فيه إلى أنها سعيدة للغاية كونها جزءًا من عائلة التنس العالمية، مؤكدة أن هذه هي اللحظة المناسبة لاعتزال اللعبة من الباب الكبير .

وأشارت بارتي، صاحبة الـ25 عامًا، إلى أنها ممتنة لكل ما قدمتها لها هذه اللعبة في تحقيق جميع أحلامها.

وتصدرت اللاعبة الأسترالية ترتيب اللاعبات المحترفات نهاية العام الماضي بفوزها ببطولة أستراليا المفتوحة أمام جمهورها لتكون أول لاعبة أسترالية تحقق اللقب منذ 44 عامًا، كما حققت لقب بطولة رولان غاروس في عام 2019 إضافة إلى بطولة ويمبلدون في العام الماضي.

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