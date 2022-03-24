التعادل الإيجابي يحسم ودية الأهلي بنغازي والمقاولون العرب

انتهت مواجهة الأهلي بنغازي أمام المقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في مباراة ودية استضافها ملعب المقاولون بالقاهرة.

وتأتي المباراة الودية في إطار استعدادات الجزارة لاستئناف مباريات الدوري الليبي، حيث يخطط للمنافسة هذا الموسم على لقبي الدوري والكأس، بعدما ضمن التأهل للدور السداسي الذي سيحدد بطل النسخة الحالية من مسابقة الدوري.

وجرى على هامش اللقاء الودي لقاء جمع مدربَي الفريقين، تبادلا خلاله شعار ودرع النادي، واتفق الطرفان على التواصل المستمر والتعاون المشترك بين الناديين.

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