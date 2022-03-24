للمرة الثانية على التوالي.. المونديال يفتقد الآزوري

صعق منتخب مقدونيا الشمالية المنتخب الإيطالي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من مباراة نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم، بتسجيله هدفاً مباغتاً أطاح بطموحات الآزوري وعشاقه باللعب في مونديال قطر 2022.

وجاءت المفاجأة بتوقيع اللاعب المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 92 على عكس مجريات اللعب.

وبذلك، سيغيب بطل أوروبا للمرة الثانية على التوالي عن منافسات بطولة كأس العالم، بعد غيابه عن مونديال روسيا 2018، ليفتقد المونديال واحداً من كبار الكرة العالمية وحامل اللقب أربع مرات

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