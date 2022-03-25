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مصر تواجه السنغال.. في قمة من العيار الثقيل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تتجه الأنظار الجمعة صوب ملعب القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراة غاية في الأهمية بين مصر والسنغال، ضمن ذهاب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واختتم لاعبو الفراعنة تحضيراتهم للمباراة الهامة بتواجد العناصر كافة دون وجود أي إصابات لدى اللاعبين، حيث سيدخل منتخب مصر المباراة أمام السنغال، ولا بديل أمامه عن الفوز لتسهيل مهمته في مباراة الإياب بداكار في 29 من مارس الجاري.

وركز المدرب كارلوس كيروش على الجانب النفسي في جلساته مع اللاعبين، مشددًا على ضرورة مصالحة الجماهير بعد فقدان لقب أمم أفريقيا الأخير بالكاميرون على يد السنغال، مطالبًا اللاعبين بالاستنفار وانتزاع بطاقة التأهل للمونديال.

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قناة 218 الليبية

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