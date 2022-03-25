بمعسكره التحضيري .. الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب وديا

القاهرة 25 مارس 2022 (وال) _ سيطر التعادل الإيجابي على لقاء الأهلي الليبي والمقاولون العرب المصري بنتيجة هدف لمثلهما’ وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقان – أمس الخميس – على أرضية ملعب نادي المقاولون العرب المصري.

وتأتي هذه المباراة الودية الأولى للأهلي خلال المعسكر التحضيري الذي يجريه ممثل ليبيا في الأراضي المصرية’ وذلك بعد فترة توقف الدوري الليبي.

هذا وبادر الفريق المصري المقاولون العرب بالتسجيل ‘ وذلك عن طريق ( كريم مصطفي )’ وذلك في الشوط الأول’ لكن الأهلي تحصل في الدقائق الأخيرة على ركلة جزاء ‘ نجح محترفه المغربي ( محمود بنحليب ) تعديل النتيجة. (وال _ القاهرة) س أ / ه ع

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