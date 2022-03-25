بعد التأهل بالكونفدرالية .. الأهلي يعود للانتصارات المحلية بثلاثية

طرابلس 25 مارس 2022 (وال) _ عاد فريق الأهلي إلى منافسات البطولة الليبية بانتصار على المحلة بثلاثية نظيفة’ وذلك عقب ضمانه ورقة التأهل إلى الدور الربع نهائي من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية’ في المباراة التي جمعت الفريقان – أمس الخميس – على أرضية ملعب أبو سليم.

هذا وتندرج هذه المقابلة التي قادها الحكم ( الطاهر فرج )’ ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الإياب من دوري الأضواء الليبي’ حيث أعطى الأهلي جاره المحلة (28) دقيقة’ ليتمكن لاعبه ( محمد الطبال ) بتصويبة قوية زيارة شباك الحارس ( حمزة البرجو ).

حاول بعدها المحلة التقدم نحو خشبات الحارس ( محمد نشنوش )’ لكنه لم يفلح في عبور ثنائي الدفاع ( أحمد التربي ) و التونسي ( وسام بوسنينة )’ الذي صعب المهمة على محترف المحلة الكاميروني ( كريست مابوندي ).

وعند الدقيقة (90+1) نجح الأهلي من مضاعفة النتيجة بهدف ثان’ وذلك عن طريق مهاجمه ( صالح الطاهر )’الذي استفد من العرضيةالمثالية التي مرر ( عبد الله العرفي ) باقتدار.

في النصف الثاني’ حاول المحلة تقليص الفارق’ محاولا عن طريق مهاجمة البديل ( الهادي عماره )’ الذي وقع في كماشة دفاعية’ هذا وشهدت الدقيقة(79) تسجيل الأهلي للأهدف الثالث ‘ والذي كان بواسطة المدافع ( أحمد الميري ) بالخطأ في مرماه.

وتجدر الأشارة إلى أن هذه المقابلة شهدت خروج البطاقة الحمراء للاعب المحلة ( عبد المنعم عكاشة ) ‘ذلك في الدقيقة (40).

وبهذا الفوز المستحق قفز الأهلي إلى المرتبة الثانية برصيد (20) نقطة، فيما تجمد رصيد المحلة عند (14) نقطة، محتلا المركز الثامن على لائحة سلم ترتيب المجموعة الثانية. (وال _ طرابلس)

تقرير: سيف امبيه

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