اتحاد القوة البدنية يصدر قرار بترقية حكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية

طرابلس 25 مارس 2022 (وال) _ أصدر رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية السيد (منير الشويهدي) قرار رقم (3) بخصوص ترقية 17 حكماً من الدرجة الثالثة إلى الثانية، للقوة البدنية.

هذا و بينت المادة الأولى للقرار أسماء الحكام الذين يشملهم قرار الترقية وهم:

(محمد فرج السعيطي .. رائد رجب الزقوزي .. محمد مصطفى الوسيع .. ناجي عوض بوبكر .. منصور إبراهيم نوح .. خالد حسن خريف .. عمر محمد بالروين .. عبدالرحيم خليفة الزوي .. عمر محمد شبيك .. صالح علي الماجري .. فرج عبدالله البرعصي .. عبدالحكيم حسين الدلفاق .. محمد محمد الإسكندراني .. عبدالله محمد احميده .. عبد المجيد حسن العلواني .. طه محمد أبوبكر .. مصطفى المهدي المعداني) (وال _ طرابلس) م ب / ه ع

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