المغرب يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 بالدور الفاصل لكأس العالم

تمكن منتخب المغرب – مساء الجمعة- من التعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، بعد أن أهدر ركلة جزاء في المباراة التي جرت بين الفريقين، ضمن ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

سيطر المغرب في بداية المباراة على الكرة، ما أجبر منافسه الكونغولي على التراجع في أول عشر دقائق، ويتحصل أسود الأطلس على أكثر من ركنية دونما تهديد حقيقي على مرمى الخصم، ليتقدم منتخب الكونغو، على عكس سير اللعب في الدقيقة 12 بتسديدة المهاجم يوان ويسا لاعب برينتفورد الإنجليزي، والتي خادعت الحارس المغربي ياسين بونو بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها وارتطمت برأس القائد رومان سايس.

وتمكن المنتخب المغربي من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب البديل “طارق تيسودالي”، بتسديدة في الزاوية البعيدة، بعد تهيئة بالرأس من أيوب الكعبي.

أكمل منتخب الكونغو المباراة بــ10 لاعبين بعد أن طرد الحكم، المدافع موزينغا نجوندا لحصوله على الإنذار الثاني قبل خمس دقائق من صافرة النهاية.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد أصبح بهذه النتيجة في موقف جيد، للصعود للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي للنهائيات، عندما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية