أستطنبول| تواصل الدورة التدريبية الخاصة بمديري مكاتب الرياضة

أسطنبول 25 مارس 2022 (وال)- تتواصل بمدينة أسطنبول التركية، لليوم الثاني على التوالي الدورة التدريبية للمجموعة الثانية والخاصة لمديري مكاتب الرياضة التابعين لوزارة الرياضة.

وقال مدير مكتب الرياضة بمدينة طبرق فرج البدين – لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة التي انطلقت في 21 مارس وتستمر حتى 30 من ذات الشهر، تقام بمنطقة بيرم باشا الواقعة بضواحي أسطنبول، يشارك فيها “22” مديرًا من مختلف مناطق ليبيا، والتي تهدف إلى القيادة الإدارية الفاعلة في المجال الرياضي، بإشراف أعضاء هيئة تدريس متخصصين في المجال الرياضي. (وال) م ب/ ر ت

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