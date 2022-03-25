بنغازي| لقاء عمل حول “نظريات التدريب والإعداد البدني” لمدربي لعبة السباحة

بنغازي 25 مارس 2022 (وال)- أقيمت بمدينة بنغازي أمس الخميس، لقاء عمل حول “نظريات التدريب والإعداد البدني” وذلك بهدف رفع كفاءة مدربي لعبة السباحة.

وقال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي للسباحة خالد الورشفاني – لوكالة الأنباء الليبية – إن اللقاء يأتي ضمن البرنامج المعد للاتحاد الليبي من أجل التطوير ورفع الكفاءة، وقد شارك في اللقاء أكثر من 25 مدربًا.

وأشار الورشفاني إلى أنه من خلال هذا اللقاء؛ تم تقديم عدة أوراق علمية للدكتور حاتم الشحومي؛ بعنوان الغذاء الرياضي، والدكتور خالد الفيتوري بعنوان موصفات المدرب الجيد، والدكتور عبد العزيز أمديفش بعنوان الإعداد البدني، والدكتور محمد يونس بعنوان علم النفس الرياضي.

وأكد الورشفاني استمرار هذا اللقاء عقب عطلة عيد الفطر المبارك، في مختلف مناطق ليبيا، وفي ختام اللقاء الذي أستمر لمدة 4 ساعات متواصلة، تم توزيع شهائد للمشاركين والقائمين على هذا اللقاء. (وال) م ب/ ر ت

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