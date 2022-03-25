منتخبات مصر وتونس والمغرب تقترب من كأس العالم

شهد مساء الجمعة، اقتراب ثلاث منتخبات عربية شمال أفريقية من التأهل لنهائيات كأس العالم المزمع إقامته في قطر هذا العام 2022.

البداية مع تونس التي فازت بهدف عكسي على ‎مالي في عقر دارها بهدف نظيف في ذهاب التصفيات، حيث سجل موسى سيسوكو مدافع مالي هدفاً بالخطأ في مرماه، ثم طُرد قبل نهاية الشوط الأول لتفوز تونس خارج أرضها 1-صفر وتقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وقطعت تونس بفوزها خارج ملعبها خطوة كبيرة في طريق التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، وتستضيف منافستها مالي في إياب الدور الحاسم على أرضها وأمام جمهورها بعد أربعة أيام.

كما تمكن منتخب المغرب – مساء الجمعة أيضاً- من التعادل مع منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1، بعد أن أهدر ركلة جزاء في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

تقدم منتخب الكونغو في النتيجة أولاً، على عكس سير اللعب في الدقيقة 12 بتسديدة المهاجم يوان ويسا لاعب برنتفورد الإنجليزي، والتي خادعت الحارس المغربي ياسين بونو بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها وارتطمت برأس القائد رومان سايس وعانقت شباك المغاربة.

وتمكن المنتخب المغربي من إدراك التعادل في الدقيقة 76 عن طريق اللاعب البديل “طارق تيسودالي”، بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تهيئة بالرأس من أيوب الكعبي.

وأصبح المغرب بهذه النتيجة في موقف جيد للصعود للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي للنهائيات، عندما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بمدينة الدار البيضاء المغربية.

أما المنتخب المصري ‏فقد حقق الفوز -الجمعة في استاد القاهرة- على منتخب السنغال، وكما حدث مع التونسيين حضر الهدف العكسي ليكون أيقونة الحظ للفراعنة ونسور قرطاج، حيث أحرز ساليو سيس مدافع السنغال هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه، لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

يشار إلى أن مباراة العودة ستجرى في السنغال -الثلاثاء المقبل- ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

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