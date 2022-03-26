على أرضية نادي المستقبل.. الاتحاد يفوز على الشط بثنائية نظيفة

حقق فريق الاتحاد الفوز على حساب نظيره الشط، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة في مسابقة الدوري الممتاز، على أرضية ملعب نادي المستقبل بمدينة الجميل.

جاء تفوق حامل اللقب بنتيجة هدفين دون ردٍّ، حيث افتتح عمر الخوجة أهداف اللقاء في الدقيقة الـ70، وبعد ثماني دقائق أضاف فرج غيضان هدف تأكيد الفوز.

واعترض لاعبو فريق الشط على الهدف الثاني ليوقف الحكم اللقاء عدة دقائق ثم قرر بعد ذلك إنهاء اللقاء، وفي حال احتساب النتيجة بفوز الاتحاد سيرفع رصيده إلى 22 من 10 مباريات خاضها، فيما يستمر فريق الشط في المركز الأخير برصيد 4 نقاط جمعها في 15 مباراة.

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