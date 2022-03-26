“بثنائية” الاتحاد يعود للمحلية على حساب الشط

الجميل 26 مارس 2022 (وال)- قاد اللاعبان “الخوجة وغيضان” فريقهم الاتحاد للفوز على الجار الشط بثنائية نظيفة، ليؤكد الاتحاد صحوته مع مدربه محمد الكوكي بعد العودة للمنافسات المحلية لحساب الجولة 15 من الدوري الليبي لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان اليوم على أرضية الجميل.

هذا وبعد العودة من مشاركة في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية والتي يحتاج فيها ممثل ليبيا الاتحاد إلى نقطة وحيدة حتى يبلغ الدور الربع نهائي من البطولة، ظهرت ملامح الاتحاد القوية وفي غياب القائد محمد زعبية أبا اللاعب معاد عيسي إلا أن يثبت للجميع بقيمته الفنية.

ضغط الاتحاد تواصل؛ فضلا على أن ( معاد عيسي ) في الدقيقة (70) فعل ما يشاء دفاعات الشط’ قبل أن يمرر إلى زميلة (عمر الخوجة)، حيث أن الأخير نجح في فتح باب الشط بكرة زاحفة من داخل صندوق الجزاء’ لتعانق تصويبته شباك الحارس ( أحمد أبي الأشهر ).

الحارس ( أحمد أبي الأشهر ) ماذا عساه أن يفعل في ظل غياب الرقابة الدفاعية’ لتصل الكرة إلى الواعد ( فرج غيضان )’ والذي بدوره ضاعف النتيجة بهدف ثان بطريقة جميلة.

ويعد هذا الفوز للاتحاد هو السادس هذا الموسم بالمسابقة الليبية، حيث رفع الاتحاد رصيدة من النقاط إلى 22 نقطة، متقدما إلى الترتيب الثاني منقوص من خمسة مباريات، في حين تجمد رصيد الشط متذيل ترتيب 4 نقاط. (وال) س أ / ر ت

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