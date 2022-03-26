لجنـة تنظيم المسابقات تُوقف اللعب على ملعب الجميل

طرابلس 26 مارس 2022 (وال)- أصدرت لجنـة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف اللعب على أرضية ملعب الجميل لفرق الدوري الممتاز لاغير.

هذا وأبلغت لجنة تنظيم المسابقات فرق المجموعة الثانية؛ بإيقاف اللعب على ملعب مستقبل الجميل، فضلا على أنها نوهت الفرق ذاتها بضرورة تحديد ملعب بديل عن ملعب الجميل وبشكل سريع وعاجل.

وأكدت لجنة تنظيم المسابقات على أنه في حال عدم تحديد البديل بعدم خطابها للفرق التي يهمها الأمر، بأنها ستُطبق المادة 26 في هذا الشأن.

وجاء هذا القرار الذي صدر اليوم السبت؛ عقب التخبطات التنظيمية في الملعب، خلال مباراة الاتحاد والشط التي جرت مساء الجمعة.

يذكر أن لقاء الاتحاد والشط المندرج ضمن حساب الجولة 15 من الدوري الممتاز، قد شهد دخول الجماهير إلى مدرجات ملعب الجميل، وهو ما تكرر في لقاء الدور 64 من كأس ليبيا الذي جمع بين فريقي الأهلي طرابلس والوفاق صبراتة. (وال) س أ / ر ت

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