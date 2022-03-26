المنتخب الليبي يستهل مشواره في بطولة نواكشوط الودية بفوز على النيجر

نواكشوط 27 مارس 2022 (وال) _ استهل المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مشواره ببطولة نواكشوط الودية والتي تستضيفها موريتانيا’ بفوز على نظيره منتخب النيجر بنتيجة هدفان مقابل هدف’ ‘ في المباراة التي جمعت على أرضية ملعب شيخا بيديا بمدينة نواكشوط.

هذه المباراة التي – جرت أمس- ويشارك فيها منتخبنا ليبيا’ وموريتانيا و النيجر و موزمبيق’ تمكن فيها المنتخب الوطني من إنهاء الشوط الأول لصالحة بهدف وحيد’ إثر كرة حرة مباشرة نفذها لاعبه ( محمد صولة ) باقتدار’ وذلك في الدقيقة (4).

في الشوط الثاني وبعد عدة تغيرات أجراها مدرب المنتخب على صعيد النتيجة’ عزز منتخبنا الوطني تقدمه بهدف ثان في الدقيقة (84)’ وذلك بواسطة لاعبه ( مؤيد اللافي ) من علامة الجزاء.

هذا وقلص الفارق لمنتخب النيجر مهاجمه (فيكتورين أديبايور) من علامة الجزاء’ وذلك في الدقيقة (89)’ لتنهي بعد ذلك مجريات بتفوق منتخب ليبيا على النيجر بهدفين لهدف. (وال _ نواكشوط) س أ / ه ع

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