رئيسة وزراء أسكتلندا تكرم الشطرنجي الليبي جلال شاهين

حقق البطل الليبي جلال شاهين لقب كأس طومسون التاريخي، كأفضل رياضي لنادي بولي في أسكتلندا لعام 2020/2021.

وجاء اختيار شاهين كأفضل شخصية رياضية بنادي بولي بتكريم من رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجن، والتي منحته الكأس التي يبلغ عمرها لأكثر من 83 عاماً وبالتحديد في عام 1939.

وأكدت رئيسة الوزراء الأسكتلندية في حديثها مع البطل الليبي، بأن هذا التتويج جاء بعد حصده للعديد من البطولات المعتمدة في أسكتلندا، إضافة إلى البطولات الدولية الأخرى، ويأتي هذا التكريم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة في مدينة جلاسكو.

وتلقى لاعب الشطرنج الليبي التهاني من عديد المسؤولين في قطاع الرياضة والمجتمع في أسكتلندا، إضافة إلى ممثلي الجاليات العربية في العاصمة الأسكتلندية.

وتمكن شاهين في عام 2021 من حصد كأس بطولة الفرق للمجموعات على مستوى أسكلتندا مع فريقه بولي، كما حقق ثالث أفضل نتيجة للاعبين المشاركين من بين 45 لاعباً، كما حصل على المركز الثاني لبطولة الشطرنج الكلاسيكي وجاء ضمن الفريق الأساسي للفئة الأولى في السنوات الماضية.

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