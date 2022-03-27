أواسط اتحاد غريان يتأهبون للدور السداسي

باشر أواسط اتحاد غريان استعداداتهم لخوض منافسات الدور السداسي لمسابقة أواسط الدرجتين الثانية والثالثة، على مستوى أندية طرابلس والمدن المجاورة.

وحجز شباب غريان تذكرة التأهل للسداسي عن جدارة واستحقاق، بعد تقديمهم مستويات مميزة في مجموعتهم، وتُعول إدارة النادي على هذا الفريق اليافع من أجل مشروع بناء فريق قوي ومتجانس، يكون بإمكانه إعادة فريق الكبار لمكانته الطبيعية سواء بدوري الدرجة الأولى أو الصعود في المستقبل القريب لدوري الأضواء ضمن كبار أندية الممتاز.

وكان الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس قد كشف عن مراسم قرعة الفرق المتأهلة للدور السداسي، لجميع الفئات براعم، آمال، أوسط لأندية الدرجة الثانية والثالثة.

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