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أواسط اتحاد غريان يتأهبون للدور السداسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشر أواسط اتحاد غريان استعداداتهم لخوض منافسات الدور السداسي لمسابقة أواسط الدرجتين الثانية والثالثة، على مستوى أندية طرابلس والمدن المجاورة.

وحجز شباب غريان تذكرة التأهل للسداسي عن جدارة واستحقاق، بعد تقديمهم مستويات مميزة في مجموعتهم، وتُعول إدارة النادي على هذا الفريق اليافع من أجل مشروع بناء فريق قوي ومتجانس، يكون بإمكانه إعادة فريق الكبار لمكانته الطبيعية سواء بدوري الدرجة الأولى أو الصعود في المستقبل القريب لدوري الأضواء ضمن كبار أندية الممتاز.

وكان الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس قد كشف عن مراسم قرعة الفرق المتأهلة للدور السداسي، لجميع الفئات براعم، آمال، أوسط لأندية الدرجة الثانية والثالثة.

 

 

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قناة 218 الليبية

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