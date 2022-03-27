كشف جدول مباريات دور الــ 32 من كأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس 27 مارس 2022 (وال)- كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن جدول مباريات دور الــ 32 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

هذا وستنطلقت أولى المباريات في الخميس 31 مارس بلقاء وحيد يجمع بين فريقي الهلال سبها والخمس بملعب الزاوية، ويوم الجمعة ستقام 4 مباريات؛ حيث تجمع مباراة الأولى الصداقة مع وفاق أجدابيا على ملعب شهداء بنينا، وفي المباراة الثانية الهلال مع جاره التحدي، وشباب الجبل سيستقبل بنغازي الجديدة على ملعب المرج، والشط في مواجهة المدينة على ملعب أبوسليم.

ويوم الثلاثاء ستقام مباراتين التعاون ضد الأفريقي على ملعب شهداء بنينا، ودارنس يستضيف القيراون على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، فيما أعلنت لجنة تنظيم المسابقات عن تأجيل بعض المباريات. (وال) م ب/ ر ت

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