المنتخب الوطني يفوز على النيجر في بطولة موريتانيا

نجح المنتخب الوطني لكرةِ القدم في تحقيقِ الفوزِ على منتخب النيجر بهدفينِ مقابل هدف واحد في الجولة الأولى من بطولة موريتانيا الودية الدولية.

افتتح اللاعب محمد صولة التسجيل للمنتخب الوطني في دقائق الشوط الأول، قبل أن يضاعف اللاعب مؤيد اللافي النتيجة من علامة الجزاء في الشوط الثاني، ونجح منتخب النييجر في تقليص الفارقِ قبل نهاية المباراة بقليل بهدف جاء من ركلة جزاء.

وسيلاقي المنتخب الوطني منتخب موريتانيا المستضيف يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من البطولة.

