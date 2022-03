اجتمع رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق صباح اليوم مع لجنة وضع المعايير للمشاركة الليبية في دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران ودورة ألعاب التضامن الإسلامي قونيا ألفين وأثنين وعشرين.

وتابع الزروق سير عمل اللجنة واستمع لتوضيحات آلية وضع المعايير مشيرا إلى أهمية هاتين المشاركتين مشددا على ضرورة الظهور بشكل مشرف وأن يكون التواجد الليبي بأفضل ألرياضيين وفق النتائج والتصنيفات المسجلة.

يذكر أن لجنة وضع المعايير تواصل اجتماعاتها التقابلية مع ممثلي الاتحادات الرياضية العامة بالخصوص.

المصدر: الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية

The post رئيس اللجنة الأولمبية يجتمع مع لجنة وضع المعايير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار