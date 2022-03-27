بنغازي | دورة تستهدف مدربي ومساعدي المدربين ورياضيي لعبة كيوكو شنكاي

بنغازي 27 مارس 2022 (وال)- نظم الاتحاد الفرعي ببنغازي والمنطقة الشرقية للكيوكو شنكاي اليوم الأحد، دورة رياضية متميزة استهدفت المدربين ومساعدي المدربين ورياضيي محترفي اللعبة.

هذا وشارك في الدورة التي أقيمت باستضافة أكاديمية ستارز الليبية فرع قاريونس، أكثر من “60” مشاركًا، حيث كانت أولى المحاضرات بإشراف الدكتور عبد العزيز أمديقيش.

وقال المشرف على هذه الدورة الدكتور فرج نجم – لوكالة الأنباء الليبية – إن الدورة التي انطلقت في يومها الأول بإشراف الدكتور زكريا الرملي، تهدف لتطوير البدني والنفسي والتي ستستمر على مدى خمسة أيام متتالية، سيتم خلالها إعطاء المحاضرات من قبل نخبة من دكاترة المتخصصين في المجال الرياضي بكلية علوم التربية البدنية.

وأضاف نجم أن هذه الدورة ستشمل كلا من: علم التدريب الرياضي، والإعداد البدن،ي والتخطيط العلمي، والتدريبي الصحيح، والتغذية الرياضية السليمة، وتصحيح الأخطاء الشائعة،والإصابات الرياضية وعلاجها، والتعامل مع الإصابات المزمنة للرياضيين، الاختبارات والقياسات للرياضيين والاستفادة منها، والمصطلحات والاختصارات الرياضية العالمية باللغة الإنجليزية،والإسعاف السريع والطوارئ أثناء وبعد التدريب.

وأضاف نجم أن الدورة ستشمل أيضًا التجهيز النفسي للاعب قبل وبعد وأثناء التدريب، والجهيز للبطولات الدولية والمحلية، ولغة الجسد، وفن الخطابة، وتوصيل المعلومة بالطريقة الحديثة، والتسويق الإلكتروني، والدعاية وطرق التصوير الرياضي الصحيحة والإخراج. (وال) م ب/ ر ت

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