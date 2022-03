المدينة يواجه فريق الأهلي طرابلس الأثنين

فريق المدينة يواجه فريق الأهلي طرابلس يوم الأثنين القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة المؤجلة من مرحلة إياب الدوري الممتاز.

المباراة الذي ستقام على أرضية ملعب أبوسليم سيسعى خلالها فريق المدينة لتحقيق نتجية إيجابية رفقة مدربه الوطني حمدي بطاو لإقتراب الفريق من مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية . فيما سيبحث فريق الأهلي طرابلس لظفر بنقاط المباراة لمواصلة الفريق سلسلة النتائج الإيجابية الذي يحققه الفريق صحبة المدرب التونسي فتحي الجبال.

