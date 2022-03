في الأسبوع الأول المؤجل من منافسات مرحلة إياب الدوري الممتاز يستقبل فريق الاتحاد فريق أبوسليم يوم الثلاثاء بملعب الجميل.

فريق الاتحاد سيسعى في مباراته أمام أبوسليم لترجمة نتائجه المميزة بالظفر بنقاط المباراة الثلاث لتربعه على صدارة المجموعة الثانية، بينما سيحاول فريق أبوسليم رفقة المدرب أكرم الهمالي لعرقلة فريق الاتحاد لاقتراب أصفر وأزرق أبوسليم من مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية.

