أساريا يتوج ببطولة المنطقة الغربية لكرة القدم داخل الصالات

توج فريق اساريا لكرة القدم داخل الصالات ببطولة المنطقة الغربية بعد فوزه في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

المباراة التي جمعت الفريقين بالصالة الألعاب الرياضية بنادي الأولمبي انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لكل فريق . ليلجأ بعد ذلك حكم الحكم الدولي مصباح أبوالقوادر لركلات الترجيح والذي رجعت فريق أساريا بالفوز بلقب المنطقة الغربية.

يذكر أن فريق أساريا والأولمبي قد تأهلا إلى نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم داخل الصالات.

المصدر: ليبيا الأحرار

