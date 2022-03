أطاح البطل الليبي سعد الفلاح ببطل الأوزباكستاني كولييشتوف بالضربة القاضية، في المباراة التي أقيمت بإسطنبول التركية.

الفلاح حسم المواجهة قبل نهاية الجولة الثانية بدقيقة، ليرفع الحكم إشارة انتصار الملاكم الليبي بالضربة القاضية.

يذكر أن الملاكم سعد الفلاح بداء مشواره في لعبة من نادي الأهلي بنغازي، ثم حط به الرحال في الجمهورية التركية ليخوض مسيرته العالمية في رياضة الفن النبيل.

المصدر: ليبيا الأحرار

