أصدرت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا بشأنِ إيقاف اللعب على ملعب الجميل لأسباب أمنية بحسب القرارِ الصادرِ اليوم السادس والعشرين من مارس.

القرار يشمل فقط فرق الدوري الممتاز حيث تم مراسلة رؤساء الأندية بشأن البحث وتحديد ملعب بديل بشكل عاجل، وأوضحت اللجنةُ في قرارِها أنه تبين عدم سيطرة الجهات الأمنية على الملعب ما دعا لاتخاذ هذا القرار.

