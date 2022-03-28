الإثارة تسيطر على مباريات فرق (المجموعة الثانية) من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

بنغازي 28 مارس 2022 (وال) _ لا تزال الإثارة العنوان الأقوى لمجموعات الدرجة الأولى “المجموعة الثانية”، بعد أن أسدل الستار على أغلب مباريات الأسبوع ما قبل الأخير، وتبقى مباراة واحدة تقام اليوم بين “نسور مرتوبة والمختار”.

هذا وأكد فريق “البرانس” بما لا يدع مجالاً للشك، تصدره للمجموعة، وفريق “الصقور” أصبح موقفه يحتاج لنقطة واحدة ليؤكد صعوده، وهذا الأمر سيبذل فيه كل الجهد في المباراة القادمة ضد المنار بملعبه في طبرق.

تعادل “الصقور” أمام “البرانس” بملعب “البرانس” أوصل فريق “البرانس” للنقطة 26 ، وأصبح رصيد فريق “الصقور” 22 نقطة, وتظل أمامه مباراة أخيرة، على ملعبه لتحسم له على الأقل البطاقة الثانية، فتعادل “الصقور” أمام “المنار” يجعله عند رصيد 23 نقطة, وحتى في حالة فوز “الأفريقي” في آخر جولة ووصوله لنفس الرصيد، تظل الأفضلية “للصقور” بناتج مباراتي المواجهات المباشرة.

“الأفريقي” الثالث، واصل تعثره هذه المرة أمام “المنار”، الذي يحاول الهروب من المناطق الخطيرة ، وبهذا التعادل وصل “الأفريقي” للنقطة العشرين، أملا في تعثر “الصقور” بالخسارة أمام “المنار” في آخر أسبوع، وفوزه على “الأندلس” ليصل لرصيد 23 نقطة.

ثم يأتي فريق “القيروان” الذي صار يبحث فقط عن ترتيب متقدم، فهو دخل مباراته أمام “الأندلس” برصيد 16 نقطة, وتعادله مع “الأندلس” أوصله للنقطة 17, وستكون أيضا مباراته خلال الأسبوع الأخير مجرد تحسين وضع بالنسبة له.

نفس الأمر الذي كان عليه “القيروان” انطبق على “الأندلس”, الذي وصل للنقطة 15 بتعادله السلبي مع “القيروان”، وستكون أمامه مباراة أمام “الأفريقي” لا تهمه كثيرا إلا معنوياً, ليسجل فوز على فريق عريق مثل “الأفريقي” ويرتقي برصيده من النقاط.

في طليعة الهاربين من الخلف، نجد “المنار” الذي دشن بتعادله مع “الأفريقي” مركزاً أعلى بين 3 فرق, برصيد 13 نقطة، فهذه الفرق الثلاثة “المنار والمختار والنسور”، لا يزال يحوم حولها شبح الهبوط، وربما ستفصل المباريات المباشرة بين هذه الفرق الثلاثة أو فريقين على الأقل مسألة من يبقى ومن يغادر للدرجة الثانية.

الصورة في ذيل القائمة, ستتضح اليوم بلقاء “المختار والنسور” فإذا فاز “المختار”, سيضمن وضعا مطمئنا ويضع “النسور” في دائرة الهبوط، لأن المختار لديه 10 نقاط ، أما النسور الذي يملك 9 نقاط ليس أمامه من حل سوى الفوز، وانتظار آخر أسبوع, آملا في تعثر المختار أو المنار، ويحقق هو الفوز ليبتعد عن هذا المركز. (وال _ بنغازي) م ب

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