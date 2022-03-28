سبورت الكتالونية: برشلونة يوضح موقفه لضم أولمو

كشفت صحيفة “سبورت الكتالونية” عن موقف برشلونة في التعاقد مع اللاعب داني أولمو، قادمًا من لايبزيغ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ودخل أولمو أجندة إدارة برشلونة قبل ضمهم لكل من فيران توريس وبيير أوباميانغ إضافة إلى أداما تراوري في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن التغيير الواضح الذي أضافه اللاعبون الثلاثة إلى تشكيلة المدرب تشافي هيرنانديز؛ غيّر رأي إدارة الفريق الكتالوني .

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة تخلى عن فكرة ضم أولمو في الوقت الراهن، لكنه لم يستبعد التعاقد معه بشكل رسمي في عام 2023، في ظلّ تركيز النادي للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، لاعب ليدز يونايتد، الصيف المقبل .

وينتهي عقد أولمو مع لايبزيغ في صيف 2024 كما أن رغبة اللاعب هي العودة إلى الدوري الإسباني مجددًا.

واستعاد أولمو مستواه بعد العودة من الإصابة بتسجيله هدف انتصار إسبانيا في المباراة الودية أمام ألبانيا الأيام الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية