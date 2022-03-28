أميركا تقترب خطوة من التأهل إلى نهائيات مونديال 2022

حقق المنتخب الأميركي لكرة القدم فوزًا عريضاً على نظيره البنمي، في إطار الجولة الـ13 وقبل الأخيرة من منافسات الدور النهائي من تصفيات قارة أميركا الشمالية.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الولايات المتحدة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد، وبذلك رفعت أميركا رصيدها إلى 25 نقطة محتلة المركز الثاني، ليقترب الفريق خطوة على حسم التأهل للمونديال، حيث يكفيه التعادل في لقائه الأخير ضد كوستاريكا.

في المقابل، تجمد رصيد المنتخب البنمي، الذي فقد الأمل في المنافسة على بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم، عند 18 نقطة في المركز الخامس.

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