انطلاق بطولة ليبيا الشتوية لأحواض السباحة

مصراتة 28 مارس 2022 (وال) -بدأت بمدينة مصراتة بطولة ليبيا الشتوية لأحواض السباحة بمشاركة جميع الاتحادات أمس الأحد، والتي يستضيفها نادي المصباح الرياضي.

وصرح رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة ببنغازي خالد المقصبي ” أن البطولة شارك فيها ( 90 ) سباح من مختلف الأندية، وقسم اليوم الأول على فترتين صباحية ومسائية، حيث تم تم إقامة ( 12 ) سباق في الفترة الصباحية من مختلف الفئات، وتم استئناف البطولة في الفترة المسائية بإقامه ( 8 ) مسابقات.

وذكر المقصبي أن السباح يوسف أشرف إبراهيم من فئة الأواسط من نادي جنزور، سجل رقم ليبي جديد في زمن وقدره ( 30) ثانية و(35) جزء من الثانية، في مسافة (50) متر، مشيرا بأن الرقم السابق لنفس السباح كان بزمن ( 30 ) ثانية، و ( 74 ) جزء من الثانية”.

أما نتائج اليوم الأول للبطولة تحصل فيها السباح عبد اللطيف ابورقيبة من فئة الأشبال بنادي ذات السواري، على (5) ميداليات ذهبية من أصل (5) مشاركات.

وتحصل السباح عبدالرحيم أبوالقاسم من فئة البراعم بنادي ذات السواري، على ( 4 ) ميداليات ذهبية من أصل (5) مشاركات أيضا، كما تحصل السباح بوبكر فتحي عثمان، من فئة الكبار على (3) ذهبيات، وعدد (2 ) برونزية. (وال مصراتة) م ب / س خ.

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