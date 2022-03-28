بنغازي تحتضن النهائي والنصف النهائي من كأس ليبيا للسلة   

بنغازي 28 مارس 2022 (وال) _ كشف الاتحاد الليبي لكرة السلة، عن روزنامة كأس ليبيا لكرة السلة، والتي ستقام بنظام المجموعة الواحدة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل منطقة للنصف النهائي للعب بشكل X.

هذا وسيلتقي الأول من المنطقة الغربية، الثاني من المنطقة الشرقية والعكس، وسيتأهل الفائز مباشرة للعب على النهائي، و سليعب الخاسر مع الخاسر لتحديد التراتيب.

يشار إلى أن تأهل عن المنطقة الشرقية، (الهلال والنصر والأهلي بنغازي)، بينما المنطقة الغربية تأهل كلا من (الشباب العربي والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة). (وال _ بنغازي) م ب / ه ع

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