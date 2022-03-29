المروج يختتم المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى بفوز على نجوم أجدابيا

أجدابيا 29 مارس 2022 (وال) _ واصل فريق المروج سلسلة نتائجه الإيجابية متفوقاً خارج دياره على مستضيفه نجوم أجدابيا بنتيجة (3-2)، وذلك في ختام مباريات المرحلة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب أجدابيا.

هذه المقابلة التي- الأحد الماضي- توسطها الحكم (محمد الهوني)، بادر فيها المروج المتأهل سلفاً إلى الدوري السباعي من دوري الدرجة الأولى بالتسجيل ، وذلك عن طريق اللاعب عبد القادر خميس في الدقيقة الـ 18 ، وقبيل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق عدل نجوم أجدابيا النتيجة عن طريق اللاعب (ميلاد مصباح).

هذا وشهدت الدقيقة الـ 47 من زمن الشوط الثاني، إضاعة ركلة جزاء من جانب لاعب نجوم أجدابيا ( بوحليقة فتح الله )، وعند الدقيقة الـ 50 تمكن المروج من مضاعفة النتيجة بهدف ثان، وذلك عن طريق نجمه ( أيمن الشريف ).

وأحتسب حكم اللقاء ( محمد الهوني ) ركلة جزاء ثانية باللقاء، وذلك لفريق النجوم،أودها حارسه ( عبد اللطيف رحيل ) الشباك معدلاً بها النتيجة، في الدقيقة الـ 65 ، لكن المروج الباحث عن الصعود هذا الموسم خطف في الدقيقة الـ 73 هدف الفوز الثالث ، وذلك عن طريق لاعبه ( محمد أمراجع ).

تقرير: سيف امبيه

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