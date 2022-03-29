الطيران يتعادل مع السد و يتسبب في هبوطه للدرجة الثانية

بنينا 29 مارس 2022 (وال) _ حسم فريق الطيران الأول لكرة القدم مسألة البقاء و الهبوط بمسابقة دوري الدرجة الأولى الليبي هذا الموسم، بتعادله مع السد بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك لحساب آخر جولات دوري الدرجة الأولى، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الإثنين – وتوسطها الحكم (محمد الجديدي)، انتهى شوطها الأول بتفوق فريق الطيران بهدف وحيد، وجاء ذلك في الدقيقة الـ 22 عن طريق لاعبه ( فاروق محمد علي )، ونجح السد في معادله النتيجة في الدقيقة الـ 53 ، بواسطة اللاعب ( محمد المبروك ).

وعاد الطيران مجدداً ليتقدم على صعيد النتيجة، بعدما استطاع لاعبه ( جاسم أحمد عثمان ) مراوغة مدافعي السد خارج منطقة الجزاء مصوباً كرة قوية ترتطم بالعارضة الأفقية لحارس السد وتعانق بعدما شباكه، وذلك في الدقيقة الـ 70 ، في حين عادل السد النتيجة عب لاعبه ( محمد عبدالله رمضان ) في الدقيقة الـ 75 ، لكن هذا الهدف لم يكن كافياً لبقاء السد في الدرجة الأولى.

وبهذه النتيجة يضمن الطيران البقاء في دوري الدرجة الأولى ، ويكون متسبباً في هبوط السد إلى الدرجة الثانية ، يذكر أن هذا اللقاء توسطه الحكم ( محمد الجديدي ) بمساعدة كل من، مساعد أول الدولي ( باسم سيف النصر ) و مساعد ثان ، ( عثمان بلل )، و ( محمد الهوني ) حكماً رابعاً،في أسندت مهمة مراقبة اللقاء للحكم الأسبق ( جمال العريبي ). س أ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال