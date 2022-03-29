بعد الإخفاق في بلوغ المونديال.. مانشيني يؤكد بقاءه مع الأزوري

أعلن مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني أنه سيواصل عمله كمدرب للأزوري رغم الاخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي .

وأشار مانشيني إلى أن رغبته هي البقاء في خوض تحد إضافي مع منتخب بلاده الذي توج بكأس أمم أوروبا يورو 2020 الصيف الماضي.

وذكر مانشيني، خلال المؤتمر الصحافي لمباراة منتخب بلاده أمام تركيا، أنه يطمح في إعادة الكرة الإيطالية إلى سابق عهدها بإجراءه العديد من التغييرات في الفترة المقبلة.

وقال مانشيني إن هنالك العديد من المنتخبات الوطنية الكبرى التي لم تحقق أي لقب لمدة 60 عامًا، مشيرًا إلى أن إيطاليا متقدمة عن تلك المنتخبات بفارق شاسع تاريخيًا، لكن خيبات الآمال في الفترات المهمة؛ قد تعطي ردة فعل للجمهور دون البحث عن آلية الحلول المستقبلية .

وخسرت إيطاليا بشكل مفاجئ على أرضها أمام منتخب مقدونيا الشمالية بهدف دون ردٍّ لتضيع آمل التأهل إلى مونديال 2022 بشكل رسمي.

وكان الأزوري قد أخفق في بلوغ المونديال من الدور الأول للتصفيات عقب خسارته صدارة مجموعته.

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