الفرسان يواجهون أصحاب الأرض على اللقب

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يلتقي اليوم الثلاثاء على تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مع منتخب موريتانيا صاحب الأرض.

المباراة ستقام على أرضية ملعب شيخا بيدايا في العاصمة نواكشوط. تأتي ضمن ثاني وآخر مباريات المنتخب الليبي لبطولة نواكشوط الرباعية الدولية الودية لكرة القدم.

وكان المنتخب الليبي قد تفوق في مباراته الأولى على نظيره منتخب النيجر بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما فاز منتخب موريتانيا على نظيره الموزمبيقي بهدفين مقابل هدف. وكان منتخبا النيجر وموزمبيق قد تواجها في افتتاح البطولة وتعادلا إيجابيا بهدف في كل شبكة.

الجدير بالذكر أن الفائز من مواجهة اليوم بين المنتخب الموريتاني والمنتخب الليبي يتوج بلقب بطولة نواكشوط الرباعية الدولية لكرة القدم.

وتستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط البطولة ضمن أسبوع التوقف الدولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وتشارك المنتخبات الأربعة، ضمن الاستعدادات الأولية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا ساح العاج 2023.