الخميس تنطلق منافسات الدور 32 لكأس ليبيا لكرة القدم

تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الدور الثاني والثلاثين من منافسات كأس ليبيا لكرة القدم بمواجهة فريق الخمس لفريق الهلال سبها بملعب الزاوية.

مباريات الدور الثاني والثلاثين تسكتمل يوم الجمعة بأربع مواجهات . ففي اللقاء الأول يواجه فريق الصداقة وفاق أجدابيا بملعب بنينا، وفي اللقاء الثاني يقابل فريق شباب الجبل بملعب المرج فريق بنغازي الجديدة، وفي ثالث مباريات الجمعة يستقبل فريق الشط جاره المدينة بملعب أبوسليم بينما تختتم مباريات الجمعة بمواجهة فريق التحدي لفريق الهلال بملعب بننيا.

فيما ستقام يوم الثلاثاء القادم مباراتان تجمع الأولى فريق التعاون بفريق الأفريقي بملعب بنينا وفي الموجهة الثانية يستضيف فريق دارنس فريق القيروان في ملعب بنينا .

هذا وقد قررت لجنة المسابقات تأجيل باقي مباريات هذا الدور لموعد لاحق .

