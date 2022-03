انطلاق البطولة الثانية للسباحة على مستوى مكاتب التعليم

احتضن حوض نادي توباكتس للسباحة والغوص بمدينة مصراتة منافسات البطولة الثانية للسباحة على مستوى مكاتب النشاط المدرسي بمراقبة تعليم المدينة.

حيث شارك في هذه البطولة نحو ستين طالبا من مختلف المؤسسات التعليمية في المدينة, وقد نظم المسؤولون هذه البطولة بنحو ثلاثين نوعا من السباقات منها السباحة الحرة لفئتي الابتدائي والإعدادي، ومن المرجح أن تقام بطولة أخرى على مستوى المنطقة الوسطى خلال الأيام القادمة.

