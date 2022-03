الاتحاد يواجه اتحاد غريان في الـ 8 من أبريل ضمن نهائي كأس السوبر

حددت لجنة كرة القدم داخل الصالات الثامن من شهر أبريل المقبل موعدا لإجراء مباراة كأس السوبر التي ستجمع فريق الاتحاد واتحاد غريان.

لجنة كرة القدم داخل الصالات حددت صالة الألعاب الكبرى بطرابلس لاحتضان نهائي السوبر الذي سيعى فيه فريق الاتحاد بالفوز بهذا اللقب لترجمة موسمه المميز بعد تتويجه مؤخرا ببطولة الاتحاد الفرعي طرابلس .

فيما سيحاول فريق اتحاد غريان مفاجأة فريق الاتحاد والفوز بأول لقب يدخل خزائن النادي في لعبة كرة القدم داخل الصالات

