الأهلي طرابلس يحسم مباراة القمة المؤجلة ويتقدم في جدول الترتيب

نجح فريق الأهلي طرابلس في تحقيق الفوز على فريق المدينة بهدف واحد دون مقابل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث لمرحلة إياب الدوري الممتاز لكرة القدم.

هدف الأهلي حمل توقيع المدافع وسام أبوسنينه والذي منح به فريقه ثلاث نقاط مهمة في سلم ترتيب المجموعة الثانية حيث أصبح الفريق في المركز الأول برصيد ثلاث وعشرين نقطة وتنقصه ثلاث مباريات مؤجلة، أما فريق المدينة فتجمد رصيده عند النقطة الثامنة عشرة في المركز الثامن في المجموعة الثانية

المصدر قناة ليبيا الأحرار

