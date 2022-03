توج البطل الليبي في لعبة كمال الأجسام أيوب سليمان بذهبية بطولة مستر أولمبيا تونس للفزيك لعام 2022

أيوب بفوزه بذهبية مستر أولمبيا تونس للفزيك للفئة “E” قد ضمن حصوله على كارت الاحتراف الذي يؤهله لخوض منافسات الوصول إلى مستر أولمبيا .

يشار إلى أن أيوب سليمان تنظره عدة مشاركات مهمة صحبة مدربه محمد عاشور في الأشهر القادمة .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post أيوب سليمان يتوج بذهبية مستر أولمبيا تونس للفزيك appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار