الجزيرة يفوز على النجمة في دوري المحترفين لكرة اليد

فاز فريق الجزيرة على فريق النجمة بتسعة وعشرين هدفا مقابل أربعة وعشرين ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة اليد في المباراة التي جرت بقاعة زوارة للألعاب الرياضية.

فريق الجزيرة كان مسيطرا طوال دقائق المباراة حيث بدأ بفارق خمسة أهداف، فيما حاول فريق النجمة تقليص الفارق في أكثر من مناسبة إلا أن الجزيرة كان الأقرب و أنهى المباراة لمصلحته في الشوط الثاني بتوسيع الفارق إلى خمسة أهداف.

