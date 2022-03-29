اخبار الرياضة

السنغال تتأهل لكأس العالم بفوزها على مصر بركلات الترجيح

تم النشر منذُ 39 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تأهل المنتخب السنغالي إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بفوزه على ضيفه المنتخب المصري بركلات الترجيح (3-1) في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة بتقدم المنتخب السنغالي بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة. ليتعادل المنتخبان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) حيث كان المنتخب المصري قد فاز بنفس النتيجة في مباراة الذهاب بالقاهرة.

ولعب المنتخبين شوطين إضافيين انتهى بنفس النتيجة، قبل أن يلجئا إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى مونديال قطر.

وأهدر للمنتخب المصري محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد، بينما سجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح عمرو السولية.

في المقابل سجل لمنتخب السنغال أسماعيلا سار وبامبا ديانج وساديو ماني وأهدر من لاعبي أسود التيرانجا كاليدو كوليبالي وساليو سيس.

 

 

الوسوم

#السنغال كأس العالم 2022 مصر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك