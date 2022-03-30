نقابة الإعلاميين الرياضيين تدين وتستنكر الاعتداء على الإعلامي الكلابي

طرابلس 30 مارس 2022 (وال) أدانت واستنكرت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، الاعتداء الواقع على الإعلامي (عبدالفتاح الكلابي).

كما تابعت النقابة العامة للاعلاميين الرياضيين بقلق شديد، ما حدث في مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي اليرموك والمستقبل بملعب شهداء عبدالجليل، ضمن تصفيات دوري الدرجة الأولى يوم الأحد الموافق 27- 3-2022 وما صاحبها من أعمال مشينة لا تمت للرياضة بصلة.

ورصدت النقابة ما تعرض إليه الإعلامي “عبدالفتاح الكلابي” من تهديد و منع من ممارسة عمله من قبل رئيس الجمعية العمومية بنادي اليرموك محمد بوعجيلة الغثني.

وتستنكر النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، هذا الفعل من شخص يملك صفة رياضية قيادية تحتم عليه أن يكون نموذجا ومثالا أعلى للأخلاق والروح الرياضية والمعاني السامية، التي تهدف اليها الرياضة عامة وكرة القدم خاصة.

وتحتفظ النقابة بحقها في الدفاع عن أحد منتسبيها من خلال اتخاذ عدة إجراءات من شأنها حماية الإعلامي عبدالفتاح الكلابي مما تعرض له من تعدٍ واضح بحق الإعلامي في ممارسة عمله المهني دون منع أو حجب أو تهديد.

وتطالب النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ، مجلس الإدارة بنادي اليرموك إلى ضرورة العمل على معالجة الأمر وجبر الضرر المعنوي الذي تعرض له الإعلامي عبدالفتاح الكلابي والتنسيق المباشر مع فرع النقابة المختص.

كما تؤكد النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين إلى أنها ستظل تتابع مجريات الأحداث وما يصاحبها من خطوات من شأنها توفير بيئة عمل ملائمة للإعلاميين الرياضيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا. ( طرابلس ـ وال) م ب

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