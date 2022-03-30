أندية المهاري تطالب بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة للاتحاد

استنكر منتسبو أندية المهاري والمؤسسات الشبابية ومؤسسة فوغال للإبل في أوباري، ما وصفوه بالممارسات الجهوية من اللجنة الأولمبية الليبية ومساندتها فساد المكتب التنفيذي لاتحاد المهاري، دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الأندية في حق المشاركة بالانتخابات أسوة ببقية الاتحادات الرياضية.

وطالب المنتسبون وزير الرياضة والحكومة بالتدخل وحث اللجنة الأولمبية بإسقاط عضوية رئيس المكتب التنفيذي وتشكيل لجنة تسييرية للاتحاد إلى حين تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن.

جديرٌ بالذكر أن غات شهدت الأيام الماضية وقفة احتجاجية لفرسان أندية المهاري ببلديات غات والعوينات والبركت لمطالبة اللجنة الأولمبية بدعوة الجمعية العمومية للاتحاد العام للمهاري بالانعقاد لانتخاب رئيس جديد للاتحاد، فضلاً عن المطالبة بتوفير الإمكانيات اللازمة لمزاولة الرياضة.

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