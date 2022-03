بعثة فريق الاتحاد تتوجه غدا إلى جنوب أفريقيا

تتوجه بعثة فريق الاتحاد غدا الخميس قاصدة جنوب إفريقيا وذلك لخوض المباراة الحاسمة أمام فريق أورلاند بيراتس ضمن الجولة الأخيرة من كأس الكنفدرالية لكرة القدم.

ويفصل فريق الاتحاد على حسم الدور الربع النهائي نقطة واحدة لضمان التأهل فيما تأهل أورلاند بيراتس بعد فوزه على فريق شبيبة الساورة بالجزائر ليتصدر المجموعة برصيد اثنتي عشرة نقطة.

يذكر أن الكاف حدد يوم الأحد الثالث من شهر القادم موعدا لإقامة المباراة والتي ستلعب في نفس التوقيت مع مباراة رويال ليوباردز الإيسواتيني و شبيبة الساورة الجزائري عند الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار .

