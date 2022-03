من جانبه يخوض فريق الأهلي طرابلس مباراته الاخيرة في كأس الكنفدرالية لكرة القدم يوم الأحد القادم أمام النادي الصفاقسي.

الأهلي طرابلس الذي ضمن التأهل للدور الربع النهائي سيلعب المباراة من أجل البقاء في صدارة المجموعة الأولى لدخول في القرعة بتصنيف الأول.

يشار إلى أن النادي الصفاقسي قد ودع المنافسة على الصعود بعد خسارته أمام زناكو الزامبي بلوساكا.

