لجنة المسابقات لكرة اليد تعلن مواعيد الجولة الرابعة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد مواعيد مباريات الجولة الرابعة من مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة اليد.

وستقام المباريات بعد غد الجمعة حيث يستقبل فريق الجزيرة الأهلي طرابلس فيما يواجه فريق اتحاد الشرطة فريق الاتحاد بينما يلتقي الهلال الأهلي بنغازي في مباراة منتظرة وفي آخر المباريات يستقبل النصر ضيفه فريق النجمة.

يذكر أن الصديق فوناس رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد قد أصدر بيانًا رسميًا بشأن السماح لحضور الجماهير بشكل تدريجي لمباريات دوري المحترفين بداية من الأسبوع الرابع.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

